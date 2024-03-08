Ціни на зернові в Україні станом на 8 березня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: wurliburli/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії в Україну призвело до скорочення діяльності українських морських портів та ушкодження аграрної інфраструктури, що ускладнило виробництво та експорт зерна. Додаткові труднощі виникають через страйки європейських фермерів, які блокують автомобільні шляхи на кордонах. У черзі на кордоні України та Польщі стоїть близько 2300 вантажівок. Найбільш напружена ситуація спостерігається на трьох із шести заблокованих пунктів пропуску: "Краковець", "Ягодин" та "Шегині".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 8 березня 2024 року.

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Станом на 8 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 589 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 8 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала на 2,3%. Так, у четвер, 29 лютого, середня вартість тонни сої становила 16 985 грн. Вже наступного дня, у п'ятницю, 1 березня, ціна тонни сої знизилася до 16 975 грн і протрималась на цьому рівні до вівторка, 5 березня. Вже у середу, 6 березня, вартість сої впала до 16 781 грн за тонну, але протрималась на цьому рівні тільки один день. У четвер, 7 березня, тонна сої знову здешевшала — до 16 589 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

В Україні на вартість сої та будь-яких зернових в першу чергу впливає війна з Росією. Головним чином через руйнування сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюжків, що призводить до значного зменшення пропозиції сої на ринку. Крім того, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших чинників: зміни кліматичних умов, цін на інші олійні культури тощо.

Світові ціни на сою також відіграють значну роль. Україна є одним із провідних учасників світового ринку сої, тому світові ціни можуть чинити тиск на внутрішній ринок. Підвищення світових цін може стимулювати експорт з України, що впливає на внутрішні ціни.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір збільшити експортні можливості дунайських портів. Наразі загальний обсяг вантажів, що обробляються в портах Дунаю, за даними українського прем'єра, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.