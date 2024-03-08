Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 8 марта 2024 года

Отливка металла. Фото: Bill Taft/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это прочный сплав меди и цинка с отличными электрическими и теплопроводными характеристиками. Кроме того, благодаря своему золотистому цвету она идеально подходит для создания декоративных изделий. Этот сплав широко используется в производстве электротехнических компонентов, шестерен, подшипников и ювелирных украшений. Переработка латуни позволяет эффективно использовать ресурсы, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий. Кроме того, сдавая латунь на переработку, можно заработать дополнительные средства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в марте.

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Интересные факты о латуни

Благодаря своим великолепным акустическим свойствам и пластичности латунь используется для изготовления различных духовых инструментов, включая трубы, тромбоны и флейты. Этот сплав также используют для литья оружейных патронов, изготовления радиаторов, труб и трубопроводов, двигателей, деталей насосов, часов, электрических клемм и для изготовления винтов.

Латунь обладает хорошей тепло- и электропроводностью. Этот сплав также имеет относительно хорошую коррозионную устойчивость и привлекательный внешний вид.

Производство латуни сократилось после ухода Рима из Северной Европы, но возобновилось в VII-VIII веках нашей эры. Более податливая, чем бронза, латунь использовалась в изготовлении кувшинов и тазов, ламп, чаш и многих других предметов домашнего обихода.

Когда серебро и золото Америки вытеснили латунь как декоративный металл, она нашла другое применение. Теперь этот сплав популярен в производстве утилитарных предметов домашнего обихода, а также люстр, подсвечников и часов. Кроме того, латунь стала основным материалом для изготовления инструментов астрономии, геодезии, навигации и других научных исследований.

Поскольку латунь не является ферромагнитной, ее можно отделить от лома черных металлов, подняв металлолом к мощному магниту.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь имеют схожие характеристики. Основное отличие между ними состоит в том, что медь является чистым металлом, в то время как латунь — это сплав меди с другими металлами. Эта разница также отражается на рыночных ценах. Медь ценится выше латуни.

Есть несколько способов различить медь и латунь. Медь имеет красновато-лиловый или коричневый оттенок, тогда как латунь имеет желтоватый цвет, напоминающий золото. При ударе медь издает глухой, низкий звук, тогда как удар по латуни издаст более звонкий.

Кроме того, медь более реакционна, чем цинк — составная часть латуни. В соляном растворе медь подвергается окислению и образует на поверхности зеленый или синий налет, тогда как латунь не подвергнется такому окислению. Цинк, содержащийся в латуни, предотвращает это.

Чтобы максимизировать стоимость латунного лома, рекомендуется очистить изделия от неметаллических компонентов и других загрязнений. Также полезно разделить латунь по видам (соотношению меди и цинка) и по возможности разобрать большие детали на более мелкие для упрощения процесса переработки.

Цены на латунь в марте

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 140 грн;

Винницкая область — от 110 до 130 грн;

Волынская область — от 90 до 110 грн;

Днепропетровская область — от 125 до 145 грн;

Житомирская область — от 85 до 100 грн;

Закарпатская область — от 90 до 110 грн;

Запорожская область — от 110 до 140 грн;

Ивано—Франковская область — от 110 до 130 грн;

Кировоградская область — от 95 до 105 грн;

Львовская область — от 110 до 130 грн;

Николаевская область — от 110 до 140 грн;

Одесская область — от 110 до 145 грн;

Полтавская область — от 110 до 130 грн;

Ровенская область — от 90 до 110 грн;

Сумская область – от 90 до 100 грн;

Тернопольская область — от 80 до 100 грн;

Харьковская область — от 110 до 155 грн;

Хмельницкая область — от 100 до 140 грн;

Черкасская область — от 90 до 110 грн;

Черновицкая область — от 90 до 100 грн;

Черниговская область — от 100 до 130 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и чермета в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

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