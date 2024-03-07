Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 7 марта 2024 года

Производство металла. Фото: Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — это очень важный для экономики и промышленности материал, используемый в различных сферах нашей жизни. Благодаря своей легкости и прочности он находит применение в авиации, автомобилестроении и строительстве. Кроме того, его широко используют в упаковке продуктов, электротехнике и медицинском оборудовании. Алюминий также удобен для переработки и утилизации, что способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в марте.

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Интересные факты об алюминии

Производство алюминия требует значительных энергетических затрат. Поэтому производители предпочитают размещать плавильные заводы в регионах с доступным и недорогим электропитанием. Для производства одного килограмма алюминия требуется в среднем 7 килограммов нефтяного эквивалента, тогда как для стали этот показатель составляет 1,5 килограмма, а для пластика — 2 килограмма. К началу 2019 года крупнейшие заводы по производству алюминия размещались в Китае, Индии, России, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. Китай является крупнейшим производителем алюминия, контролируя 55 процентов мирового объема производства этого металла.

Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре. При этом он не используется живыми организмами в метаболизме. Это обусловлено высокой положительной электроотрицательностью этого металла, по которой он легко отдает электроны другим элементам. Эта характеристика делает его токсичным для живых существ, поскольку способен образовывать соединения с важными молекулами, такими как ДНК и белки.

Алюминий имеет плотность 2,7 г/см³, что примерно на треть меньше плотности стали (7,8 г/см³). Таким образом, алюминий весит меньше стали при одинаковом объеме. Его низкая плотность делает его более легким и удобным в обработке по сравнению с другими металлами. Именно поэтому алюминий используется в различных отраслях, включая строительство, производство и упаковку продуктов.

Французский химик Анри Этьен Сент-Клер Девиль был первым, кто запустил промышленное производство алюминия в 1856 году. Однако алюминий стал более доступным благодаря разработке процесса Холла-Эра в 1886 году. Этот процесс был независимо разработан французским инженером Полем Эром и американским инженером Шарлем Мартином Холлом.

Алюминий имеет отличную способность отражать солнечную радиацию, хотя продолжительное действие солнечных лучей может привести к износу поверхности металла. Однако это можно предотвратить. Если алюминий анодирован, это создает защитный слой оксида на его поверхности.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема металлолома

Цены на алюминий в пунктах приема вторичного сырья могут изменяться и зависят от различных факторов, таких как состояние металла и наличие примесей в металлоломе. Наиболее ценными формами алюминия являются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Алюминиевые профили также пользуются спросом, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют меньшую стоимость.

Чтобы получить максимальную прибыль от сдачи алюминия, рекомендуется следовать следующим советам:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены. Очистите алюминиевые изделия от загрязнений и включений, таких как пластик или стекло. Чем чище ваш материал, тем больше вероятность получить лучшую цену за него. Постарайтесь снять изоляцию с кабелей и проводов, так как пластиковая или текстильная оболочка не учитывается как вес алюминия. При этом следует помнить, что некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции при приеме алюминиевых проводов, поэтому лучше заранее очистить материал самостоятельно. Попытайтесь устранить следы коррозии из лома, если таковые есть. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, наличие коррозии или загрязнения другими материалами может оказать негативное влияние на его оценку. Если есть возможность, рассмотрите вариант накопления алюминиевого лома и продажи его оптом, поскольку это может принести большую прибыль. Многие пункты приема предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.

Цены на лом алюминия в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 7 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 30 до 65 грн;

Винницкая область — от 20 до 60 грн;

Волынская область — от 30 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 40 грн;

Житомирская область — от 30 до 70 грн;

Закарпатская область — от 30 до 50 грн;

Запорожская область — от 30 до 70 грн;

Ивано—Франковская область — от 35 до 60 грн;

Кировоградская область — от 35 до 60 грн;

Львовская область — от 35 до 60 грн;

Николаевская область — от 25 до 65 грн;

Одесская область — от 35 до 65 грн;

Полтавская область — от 30 до 50 грн;

Ровенская область — от 30 до 75 грн;

Сумская область – от 20 до 55 грн;

Тернопольская область — от 30 до 60 грн;

Харьковская область — от 30 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 30 до 60 грн;

Черновицкая область — от 35 до 60 грн;

Черниговская область — от 25 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и чермета в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.