Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 марта 2023

Отливка металла. Фото: Kamran Aydinov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь играет одну из ключевых ролей среди всех металлов, используемых в мировой индустрии. Ее применение охватывает разные отрасли, начиная от электроники и заканчивая строительством. Переработка меди важна как для экономики, так и для экологии. Благодаря переработке металлов можно значительно экономить природные ресурсы. Например, производство одной тонны меди из руды требует в 5-10 раз больше энергии, чем переработка вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в марте.

Читайте также:

Интересные факты о меди

IBM и другие технологические компании используют медь вместо алюминия в своих мощных компьютерных чипах. Благодаря выдающимся характеристикам меди в электропроводности, существенно сокращаются размеры проводниковых каналов. В результате достигается более высокая скорость работы и большая интеграция схем — на одном кристалле может быть упаковано до 400 миллионов транзисторов.

Символ свободы и Соединенных Штатов Америки — Статуя Свободы — сначала имела красно-коричневый цвет из-за своего медного покрытия. Однако с течением времени, под влиянием окисления, цвет памятника постепенно изменялся. В течение следующих 30 лет ее окрас сначала приобрел шоколадный оттенок, а затем стал зеленым.

Люди с давних времен использовали медные сплавы для создания музыкальных инструментов. Бронзовые цимбалы были известны еще более трех тысячелетий назад в Ассирии. Китайцы использовали медные сплавы для изготовления труб и бронзовых курантов еще две тысячи лет назад. Первые трубы из медных сплавов на Западе были созданы греками и римлянами около двух тысяч лет назад.

Организм взрослого человека содержит от 14 до 21 мг меди на килограмм веса. Медь является критически важным элементом образования клеток крови. Она присутствует в мышцах, печени и костях. Продукты, богатые этим микроэлементом, включают брокколи, миндаль, шоколад, соевые бобы, чеснок, горох, морепродукты и продукты из цельной пшеницы.

Медь, наряду с золотом и метеоритным железом, была одним из первых металлов, которые начал обрабатывать человек. Эти металлы были одними из немногих, встречающихся в природе в чистом виде. Люди используют медь уже более 10 тысяч лет.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Медь довольно дорогостоящий металл, широко применяемый в различных отраслях. Цены на медь в пунктах приема металлолома могут отличаться по нескольким причинам: из-за качества металла, наличия примесей, степени окисления и общего состояния лома.

Для максимизации прибыли при сдаче медного лома полезно придерживаться нескольких простых шагов. Например, рекомендуется избавиться от других материалов и металлов, которые могут присутствовать в ломе.

Если у вас есть медные провода, их можно сдавать вместе с изоляцией. Однако следует помнить, что изоляция повышает вес и может снизить общую цену металла. Не пытайтесь удалить изоляцию, сжигая провода в огне. Это может повлиять на качество меди. Обожженная медь с сильным окислением может иметь меньшую стоимость.

Пункты приема готовы принимать различные формы меди, такие как кабели, обмотки медных двигателей, сантехническое оборудование, медные трубы и многое другое. Также лучше сдавать большие объемы меди сразу. Это может обеспечить более выгодные условия.

Цены на лом меди в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 6 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 270 до 285 грн;

Винницкая область — от 245 до 265 грн;

Днепропетровская область — от 230 до 240 грн;

Житомирская область — от 205 до 225 грн;

Закарпатская область — от 190 до 210 грн;

Запорожская область — от 215 до 235 грн;

Ивано—Франковская область — от 200 до 220 грн;

Кировоградская область — от 200 до 220 грн;

Львовская область — от 190 до 210 грн;

Николаевская область — от 200 до 230 грн;

Одесская область — от 230 до 255 грн;

Полтавская область — от 205 до 235 грн;

Сумская область — от 210 до 225 грн;

Тернопольская область — от 195 до 215 грн;

Харьковская область — от 220 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 195 до 220 грн;

Черкасская область — от 195 до 215 грн;

Черновицкая область — от 195 до 210 грн;

Черниговская область — от 195 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и чермета в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.