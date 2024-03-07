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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у березні

7 березня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 7 березня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: orko46/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся з серйозними перешкодами через війну з Росією і блокаду західного кордону європейськими фермерами. До початку російського вторгнення Україна була одним із провідних постачальників зерна у світі. Однак регулярні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. Крім того, вітчизняні перевізники зіштовхнулися із блокадами на західних кордонах країни, організованими європейськими фермерами. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно назвав розв'язання проблеми блокади українського кордону одним ключових факторів для зміцнення національної економіки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 7 березня 2024 року.

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Станом 7 березня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 774 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 7 березня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 7 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів впала на 0,3%. Так, у середу, 28 лютого, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 4 790 грн. У п'ятницю, 1 березня, ціна на цю зернову культуру впала до 4 780 грн.  У суботу, 2 березня, ціна тони ячменю знову впала. На цей раз до 4 734 грн за тонну і залишалась на цьому рівні до вівторка, 5 березня. В цей день вартість ячменю впала ще раз та опустилась до свого тижневого мінімуму у 4 667 грн. В середу ціна на ячмінь почала потроху зростати та становила 4 774 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 7 березня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь залежать від різних факторів, включаючи світову пропозицію, сезонні коливання, особливості логістики, географію транспортування та витрати на насіння. Крім того, критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, впливають на попит та ціни на зернові. Сезонні зміни та динаміка споживчого попиту визначають цінову динаміку на внутрішньому ринку ячменю

Проблеми з постачанням ячменю можуть виникнути через неузгодженість транспортних процесів, що призводить до затримок експорту зернових вантажів та зростанню цін. Російське вторгнення в Україну суттєво впливає на формування цін на зерно у країні. Попри вторгнення РФ, Україна продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Крім того, ми писали, що Україна збільшить експорт з дунайських портів. Наразі загальний обсяг вантажів, що обробляються в портах Дунаю, за даними українського прем'єра Дениса Шмигаля, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.

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