Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: frimufilms/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России объем экспорта зерна из Украины значительно сократился. Это произошло в основном из-за блокады морских портов, организованной российскими войсками. Приблизительно 80% украинских производителей зерна ранее осуществляли поставки морскими маршрутами. Теперь для этого им приходится использовать украинский морской коридор и сухопутные маршруты, что требует больших дополнительных затрат. Кроме того, на украинско-польской границе не прекращаются забастовки польских фермеров. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркнул, что из-за блокады границы с Польшей Украина потеряла около 8 миллиардов гривен в виде таможенных платежей, а финансовый ущерб бизнесу составил более 1,5 миллиарда евро.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 6 марта 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 6 марта средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 079 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 6 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу почти не изменилась. Так, во вторник, 27 февраля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 071 грн. Далее цена на кукурузу в Украине менялась несколько раз: в среду, 28 февраля, — до 5 079 грн; в четверг, 29 февраля, — до 5 088 грн; в пятницу, 1 марта, — до 5 069 грн. В субботу, 2 марта, стоимость тонны кукурузы выросла до 5 072 грн и продержалась на этом уровне до понедельника, 4 марта. Наконец, во вторник, 5 марта, цена тонны кукурузы выросла до 5 079 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких ключевых факторов. В первую очередь они тесно связаны с мировыми ценами. Изменения на мировых рынках оказывают существенное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, цена кукурузы зависит от объема урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их росту.

Ценообразование также определяется спросом на кукурузу. Рост спроса, особенно со стороны пищевой промышленности, может привести к повышению цен. Значительную роль также играет внешний спрос, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы.

Высокий мировой спрос может оказывать влияние на цены на зерновые. Экономические факторы, такие как обменный курс и инфляция, также могут влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время на цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке влияет война с РФ. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказывается на структуре цен. Кроме того, российское вторжение негативно влияет на деятельность сельскохозяйственных предприятий Украины, что в свою очередь сказывается на общем уровне урожайности зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Кроме того, мы писали, что в портах Большой Одессы, по состоянию на 4 марта, на погрузке находится более трех десятков судов. Осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.