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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у березні

6 березня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 6 березня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: frimufilms/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії обсяг експорту зерна з України значно скоротився. Це сталося переважно через блокаду морських портів, організовану російськими військами. Приблизно 80% українських виробників зерна раніше здійснювали постачання морськими маршрутами. Тепер для цього їм доводиться використовувати український морський коридор та сухопутні маршрути, що потребує значних додаткових витрат. Крім того, на українсько-польському кордоні не припиняються страйки польских фермерів. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, наголосив, що через блокаду кордону з Польщею Україна втратила близько 8 мільярдів гривень у вигляді митних платежів, а фінансові збитки бізнесу становили понад 1,5 мільярда євро.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 6 березня 2024 року.

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Станом на 6 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 079 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 6 березня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 6 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу майже не змінилась. Так, у вівторок, 27 лютого, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 071 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні змінювалась кілька разів: у середу, 28 лютого, — до 5 079 грн; у четвер, 29 лютого, — до 5 088 грн; у п'ятницю, 1 березня, — до 5 069 грн. У суботу, 2 березня, вартість тонни кукурудзи зросла до 5 072 грн і протрималась на цьому рівні до понеділка, 4 березня. Нарешті у вівторок, 5 березня, ціна тони кукурудзи зросла до 5 079 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 6 березня 2024 року
Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох ключових факторів. Насамперед вони тісно пов'язані зі світовими цінами. Зміни на світових ринках істотно впливають на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціна на кукурудзу залежить від обсягу врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього зростання.

Ціноутворення також визначається попитом на кукурудзу. Зростання попиту, особливо з боку харчової промисловості, може призвести до підвищення цін. Значну роль також відіграє зовнішній попит з огляду на роль України як провідного експортера кукурудзи.

Високий світовий попит може впливати на ціни на зернові. Економічні чинники, такі як курс обміну та інфляція, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

В цей час на ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку впливає війна з РФ. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно впливає на структуру цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, що, своєю чергою, позначається на загальному рівні врожайності зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Крім того, ми писали, що в портах Великої Одеси, станом 4 березня, на завантаженні перебувають понад три десятки суден. Здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

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