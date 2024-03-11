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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в марте

11 марта 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 11 марта 2024 года
Транспортировка кукурузы. Фото: Bloomberg
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Ирина Шпак
редактор

Цены на кукурузу в Украине остаются стабильными, что является важнейшей новостью для сельскохозяйственного сектора. Такая стабильность может положительно отразиться на экономическом положении сельхозпроизводителей и помочь в стабилизации цен на продукцию из кукурузы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 11 марта 2024 года.

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По состоянию на 11 марта средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 090 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 11 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу почти не изменилась. В субботу, 2 марта, стоимость тонны кукурузы составила 5 072 грн и продержалась на этом уровне до понедельника, 4 марта. Наконец, во вторник, 5 марта, цена тонны кукурузы выросла до 5 079 грн, а в среду, 6 марта, повысилась еще на 10 гривен — до 5 089 грн. В четверг, 7 марта, стоимость кукурузы составила уже 5 092 грн за тонну. В пятницу, 8 марта, и в субботу, 9 марта, тонна кукурузы стоила 5 116 гривен, но в воскресенье, 10 марта, цена немного снизилась — до 5 090 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, охватывающих как внутренние, так и внешние факторы. Одним из ключевых факторов является внутреннее производство кукурузы, определяемое площадью посевов, урожайностью и объемами импорта и экспорта. К примеру, большие посевные площади и высокая урожайность могут привести к увеличению предложения и снижению цен на рынке.

Внешние факторы влияют также на стоимость кукурузы в Украине. Сюда входят мировые цены на зерно, мировые запасы, курсы валют, торговые соглашения и политические события. Например, крупные экспортные заказы из других стран или отрицательные погодные условия в странах-производителях могут привести к росту цен на зерно.

На ценовую динамику кукурузы в Украине также оказывает влияние блокада польских границ, которая может создавать препятствия для экспорта и импорта зерна. Это может привести к увеличению цен на внутреннем рынке из-за ограниченной доступности продукции или изменения в логистике и торговле. Такие факторы следует учитывать при анализе ценовой ситуации на рынке кукурузы в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Кроме того, мы писали, что Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, которые покупают украинскую сельхозтехнику. Известно, как подать заявку на получение компенсации.

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