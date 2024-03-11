Ціни на зернові в Україні станом на 11 березня 2024 року

Транспортування кукурудзи. Фото: Bloomberg

Ціни на кукурудзу в Україні залишаються стабільними, що є важливою новиною для сільськогосподарського сектора. Така стабільність може позитивно позначитися на економічному становищі сільгоспвиробників та допомогти у стабілізації цін на продукцію з кукурудзи.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 11 березня 2024 року.

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Станом на 11 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 079 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 11 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу майже не змінилась. У суботу, 2 березня, вартість тонни кукурудзи становила 5 072 грн і протрималась на цьому рівні до понеділка, 4 березня. Нарешті у вівторок, 5 березня, ціна тони кукурудзи зросла до 5 079 грн, а у середу, 6 березня, підвищилась ще на 10 гривень — до 5 089 грн. У четвер, 7 березня, вартість кукурудзи становила вже 5 092 грн за тонну. У п'ятницю, 8 березня, та у суботу, 9 березня, тонна кукурудзи коштувала 5 116 гривень, але у неділю, 10 березня, ціна трохи знизилась — до 5 090 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, що охоплюють як внутрішні, так і зовнішні чинники. Одним з ключових факторів є внутрішнє виробництво кукурудзи, яке визначається площею посівів, урожайністю та обсягами імпорту та експорту. Наприклад, великі посівні площі та висока урожайність можуть призвести до збільшення пропозиції та зниження цін на ринку.

Зовнішні фактори також впливають на вартість кукурудзи в Україні. Сюди входять світові ціни на зерно, стан світових запасів, курси валют, торговельні угоди та політичні події. Наприклад, великі експортні замовлення з інших країн або негативні погодні умови в країнах-виробниках можуть спричинити зростання цін на зерно.

На цінову динаміку кукурудзи в Україні також впливає блокада польських кордонів, яка може створювати перешкоди для експорту та імпорту зерна. Це може призвести до збільшення цін на внутрішньому ринку через обмежену доступність продукції або зміни в логістиці та торгівлі. Такі фактори потрібно враховувати при аналізі цінової ситуації на ринку кукурудзи в Україні.

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