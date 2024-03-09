Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 марта 2024 года

Уборка пшеницы. Фото: Dirk Wohlrabe/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России украинский экспорт зерновых серьезно пострадал и существенно сократился. Интенсивные военные действия повредили или полностью уничтожили множество сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другую важную инфраструктуру сельского хозяйства. Кроме того, Россия продолжает блокировать украинские порты в Черном море, а сухопутные маршруты затруднены из-за стачек европейских фермеров. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск назвал требования своих соотечественников неприемлемыми. Одно из них — именно перекрытие границы с Украиной.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 9 марта.

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По состоянию на 9 марта 2024 средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 246 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 9 марта. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни почти не изменилась. Так, в пятницу, 1 марта, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 256 грн, что составляло недельный максимум. Уже на следующий день, 2 марта, стоимость пшеницы упала до 5 227 грн за тонну. В воскресенье, 3 марта, цена тонны пшеницы составила 5 218 грн. Такая стоимость пшеницы продержалась до вторника, 5 марта, когда упала до 5 207 грн за тонну. В пятницу, 8 марта, цена одной тонны пшеницы начала расти и составила 5 246 грн. Такая цена этой зерновой культуры была зафиксирована и в субботу, 9 марта.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Формирование цен на пшеницу в Украине является многофакторным процессом, который зависит от разных внутренних и внешних обстоятельств. Внутренние причины включают урожайность, уровень внутреннего потребления и размер экспорта. Кроме того, сезонные колебания оказывают существенное влияние на ценовую динамику: цены могут снижаться после жатвы осенью и расти из-за истощения запасов весной. Государственная политика, как введение экспортных пошлин или предоставление субсидий, также играет важную роль в формировании цен.

Внешние факторы тоже играют значительную роль в ценообразовании. Они включают в себя мировые цены на пшеницу, состояние мирового рынка, валютный курс и геополитические обстоятельства. К примеру, конфликт с Россией негативно сказывается на ценах из-за блокады портов, повышения логистических затрат и общей нестабильности на рынке.

Прогнозируется, что цены на пшеницу в Украине будут продолжать испытывать давление до снятия блокады портов и восстановления логистики, а также будут зависеть от ситуации на мировом рынке зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.

Кроме того, в портах Большой Одессы находятся десятки судов на погрузке. Основным направлением является экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.