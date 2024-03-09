Цена за 1 г золота в Украине в марте 2024 года

Золотые слитки. Фото: Linda Hamilton/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет одну из важнейших ролей всех металлов. Его применяют в различных отраслях, начиная от изготовления ювелирных украшений и инвестирования и заканчивая использованием золота в промышленности и медицине. Уникальные свойства этого металла, такие как мягкость, пластичность и низкая температура плавления, стали чрезвычайно полезными для человечества. К тому же, золото является одним из самых редких и ценных элементов на Земле.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

В четверг, 7 марта, цена золота достигла исторического максимума. Котировки апрельских контрактов на нью-йоркской бирже Comex в этот день увеличились на 0,3%, достигнув отметки 2163,9 доллара за унцию. На предыдущих торгах они закрепились на рекордном уровне 2158,2 доллара за унцию. Эксперты отмечают, что рост цен на золото поддерживается снижением курса доллара США и снижением доходности государственных облигаций.

Это связано с надеждами на вероятное понижение процентных ставок Федеральной Резервной Системы США в ближайшее время в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. Эксперты также прогнозируют дальнейшее увеличение цен на золото, поскольку "бычье" настроение пока превалирует.

По оценкам, в Мировом океане растворено от 10 000 до 20 000 тонн золота. Это больше, чем все золото, добытое когда-то на Земле. Хотя концентрация золота в морской воде очень мала, всего лишь 10 частей на квадриллионе, большой объем воды в Мировом океане приводит к тому, что в нем содержится множество золота. Однако, из-за низкой концентрации и технических сложностей, добыча золота из морской воды на сегодняшний день не является экономически целесообразной.

В хранилище слитков США в Форт-Нокси хранится 147,3 миллиона унций (примерно 4582 метрических тонн) золота. Это составляет 56,35 % золотого запаса США. Хранилище Форт-Нокс является одним из самых надежных и защищенных хранилищ в мире.

Самая большая золотая монета, когда-то созданная, была отлита Пертским монетным двором в 2012 году. При весе в одну тонну и диаметре 80 см она превзошла предыдущий рекорд — монету в 2007 году стоимостью 1 миллион канадских долларов и диаметром всего 53 см.

Как правильно сдавать золото в ломбарды

Различные ломбарды предлагают разные условия обмена золота. В некоторых из них тарифы на кредит и продажу одинаковы. В других местах предлагают более выгодные условия для тех, кто хочет продать золото. Если вам важна цена за украшения, которые вам больше не нужны, лучше выбрать ломбард с выгодными условиями для продажи, а не для залога.

Следует отметить, что цена золота в ломбарде обычно ниже, чем в магазине, поскольку она не включает в себя стоимость ручной работы ювелира. Окончательная стоимость зависит от веса украшения, его состояния и соответствия модным тенденциям.

Присутствие драгоценных камней в золотых изделиях обычно не сильно влияет на общую стоимость. Их вес просто отнимут от общего веса изделия. Поэтому если камень в украшении дорогой, рекомендуется выбирать ломбарды, которые принимают драгоценные камни.

Многие ломбарды не принимают белое золото из-за сложности его проверки на фальшь. Белое золото похоже на платину, а также на дешевые имитации.

Наиболее выгодно сдавать в ломбарды обычные золотые изделия, а также поврежденные или старые кольца и серьги. Перед сдачей важно очистить золотые предметы.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2616,23 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2608,38 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2590,07 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 862,49 грн/грамм.

375 проба: 971,28 грн/грамм.

500 проба: 1295,04 грн/грамм.

583 проба: 1510,01 грн/грамм.

585 проба: 1515,19 грн/грамм.

750 проба: 1942,55 грн/грамм.

900 проба: 2331,06 грн/грамм.

916 проба: 2372,50 грн/грамм.

925 проба: 2481,29 грн/грамм.

999 проба: 2587,48 грн/грамм.

999,9 проба: 2589,81 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 820 грн/грамм.

375 проба: 1 025,60 грн/грамм.

500 проба: 1 372,26 грн/грамм.

583 проба: 1 598,93 грн/грамм.

585 проба: 1 602,50 грн/грамм.

750 проба: 2 048,92 грн/грамм.

900 проба: 2 502,04 грн/грамм.

916 проба: 2 506 грн/грамм.

958 проба: 2 695,51 грн/грамм.

999 проба: 2750 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и чермета в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы писали, сколько стоит лом бронзы и меди в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на латунь в Украине.