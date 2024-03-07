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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в марте

7 марта 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 марта 2024 года
Уборка урожая. Фото: orko46/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными препятствиями из-за войны с Россией и блокады западной границы европейскими фермерами. До начала российского вторжения Украина являлась одним из ведущих поставщиков зерна в мире. Однако регулярные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Кроме того, отечественные перевозчики столкнулись с блокадами на западных границах страны, организованными европейскими фермерами. Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно назвал решение проблемы блокады украинской границы одним из ключевых факторов для укрепления национальной экономики.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 7 марта 2024 года.

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По состоянию на 7 марта средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 774 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 марта 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 7 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни упала на 0,3%. Так, в среду, 28 февраля, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 4 790 грн. В пятницу, 1 марта, цена на эту зерновую культуру упала до 4 780 грн. В субботу, 2 марта, цена тонны ячменя снова упала. На этот раз до 4 734 грн за тонну и оставалась на этом уровне до вторника, 5 марта. В этот день стоимость ячменя упала еще раз и опустилась до недельного минимума в 4 667 грн. В среду цена на ячмень начала постепенно расти и составила 4 774 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Ціни на зернові в Україні станом на 7 березня 2024 року
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень зависят от различных факторов, включая мировое предложение, сезонные колебания, особенности логистики, географию транспортировки и расход семян. Кроме того, критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции влияют на спрос и цены на зерновые. Сезонные изменения и динамика потребительского спроса определяют ценовую динамику на внутреннем рынке ячменя

Проблемы с поставками ячменя могут возникнуть из-за несогласованности транспортных процессов, что приводит к задержкам экспорта зерновых грузов и росту цен. Российское вторжение в Украину оказывает существенное влияние на формирование цен на зерно в стране. Несмотря на вторжение РФ Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Кроме того, мы писали, что Украина увеличит экспорт из дунайских портов. Общий объем грузов, обрабатываемых в портах Дуная, по данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.

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