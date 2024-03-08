Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: wurliburli/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России в Украину привело к сокращению деятельности украинских морских портов и повреждению аграрной инфраструктуры, что затруднило производство и экспорт зерна. Дополнительные трудности возникают из-за забастовок европейских фермеров, которые блокируют автомобильные пути на границах. В очереди на границе Украины и Польши стоит около 2300 грузовиков. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на трех из шести заблокированных пунктов пропуска: "Краковец", "Ягодин" и "Шегини".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 8 марта 2024 года.

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По состоянию на 8 марта средняя цена на сою в Украине составляет 16 589 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 8 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала на 2,3%. Так, в четверг, 29 февраля, средняя стоимость тонны сои составила 16 985 грн. Уже на следующий день, в пятницу, 1 марта, цена тонны сои снизилась до 16 975 грн и продержалась на этом уровне до вторника, 5 марта. Уже в среду, 6 марта, стоимость сои упала до 16 781 грн за тонну, но продержалась на этом уровне только один день. В четверг, 7 марта, тонна сои снова подешевела — до 16 589 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

В Украине на стоимость сои и других зерновых в первую очередь влияет война с Россией. Главным образом из-за разрушения сельскохозяйственных угодий и нарушения логистических цепочек, что приводит к значительному уменьшению предложения сои на рынке. Кроме того, цены на сою в Украине испытывают влияние других факторов: изменения климатических условий, цен на другие масличные культуры и т.д.

Мировые цены на сою также играют значительную роль. Украина является одним из ведущих участников мирового рынка сои, поэтому мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Повышение мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что влияет на внутренние цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена увеличить экспортные возможности дунайских портов. Общий объем грузов, обрабатываемых в портах Дуная, по данным украинского премьера, составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.