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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в марте

10 марта 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 10 марта 2024 года
Уборка подсолнечника. Фото: Max Whittaker/Park Organics
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Ирина Шпак
редактор

В последнее время в Украине наблюдается снижение цен на подсолнечник . После определенного периода стабильности или роста это может повлиять на производителей и потребителей этого продукта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 10 марта 2024 года.

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По состоянию на 10 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 338 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 10 марта. Фото: tripoli.land

Цены на подсолнечник за последнюю неделю несколько снизились. Так, с субботы, 2 марта, до вторника, 5 марта, тонна подсолнечника стоила 13 344 гривны. В среду, 6 марта, стоимость подсолнечника выросла до 13 356 грн за тонну, а в четверг, 7 марта и в пятницу, 8 марта, — до 13 357 гривен за тонну. Однако в субботу, 9 марта, тонна подсолнечника стоила уже 13 338 гривен. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

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Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих в себя внутренние и внешние факторы. Среди внутренних факторов можно выделить уровень внутреннего потребления пшеницы, объемы производства и снабжения, а также валютные курсы и экономическую стабильность страны. Внешние факторы включают условия на мировом рынке, такие как погода, урожайность в других странах, спрос и предложение на мировом рынке.

Украина является одним из ведущих производителей и экспортеров пшеницы, поэтому внешние факторы имеют большое значение для формирования цен. Например, негативные прогнозы по урожайности в странах-конкурентах могут привести к росту цен на пшеницу в Украине из-за увеличенного спроса на ее продукцию. Также важна геополитическая ситуация, которая может повлиять на внешнюю торговлю и экспорт пшеницы из Украины.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Кроме того, мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, которые покупают украинскую сельхозтехнику. Известно, как подать заявку на получение компенсации.

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